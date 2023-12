Programa de Iniciação à internet para adultos em Mação foi um sucesso

Projecto de iniciação de internet para adultos em Mação já terminou depois de percorrer todas as freguesias do concelho.

O projecto CIA – Cidadania Informada e Activa terminou na terça-feira, 5 de Dezembro, com a entrega dos certificados de participação pela vereadora Margarida Lopes ao grupo da freguesia de Cardigos. O CIA foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo e visava capacitar os cidadãos da região para o exercício de uma cidadania informada, num contexto de comunicação digital, reduzindo assimetrias no acesso à informação e aos meios tecnológicos, nomeadamente daqueles que residem mais afastados da biblioteca municipal, onde os serviços são disponibilizados gratuitamente.

O CIA em Mação foi promovido entre 2022 e 2023, dividido por oito conjuntos de acções, um para cada freguesia, tendo iniciado emAbril de 2022 em Ortiga seguindo por todas as freguesias até Cardigos. Cada acção compreendia cinco módulos e era dirigido aos munícipes maiores de idade com dificuldades no acesso aos meios digitais de comunicação. O projecto foi financiado pelo Programa PADES da DGLAB – Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas