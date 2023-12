Tomar aprova regulamento de uso de fogo e limpeza de terrenos edificados

Executivo municipal aprovou o regulamento de uso de fogo e limpeza de terrenos edificados. Os titulares de direitos e associações podem inscrever-se no prazo de 10 dias úteis depois da publicação no site oficial do município.

O regulamento de uso de fogo e limpeza de terrenos em áreas edificadas e terrenos ou lotes em solo urbano foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo de Tomar, a 11 de Dezembro. O procedimento de elaboração do regulamento vai dar início no dia seguinte à publicação no site oficial do município pelo prazo de 10 dias úteis, segundo o documento da Câmara Municipal de Tomar. Os interessados, nomeadamente os titulares de direitos e associações, podem apresentar os seus contributos (nome, morada, profissão, número de identificação fiscal e, se possível o endereço de correio electrónico) para os devidos e legais efeitos.

O vereador Tiago Carrão (PSD) apontou para a preocupação de várias freguesias sobre a questão da actividade dos madeireiros e dos estragos que fazem na via pública, que depois acabam por não ser responsabilizados. Em resposta, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, disse que vão avaliar se a situação pode ser incluída no regulamento e explicou que quando ocorrem essas situações é importante que as empresas sejam denunciadas e “está previsto que, no mínimo, tenha de existir compensação pelos estragos efectuados”, vincou.