Advogada de Alverca condenada a pena de prisão

O Tribunal de Vila Franca de Xira alinhou-se com o que já pedia o Ministério Público e condenou no final de Novembro a advogada de Alverca, Tânia Reis, que defendeu Rosa Grilo, a seis meses de prisão com pena suspensa. Também o consultor forense e ex-agente da Polícia Judiciária, João de Sousa, foi condenado, neste caso a um ano de prisão com pena efectiva. Foram ambos condenados pela prática, em co-autoria, de um crime de favorecimento pessoal, por terem plantado provas na casa onde o empresário e triatleta Luís Grilo foi assassinado pela esposa e pelo amante desta, na tentativa de conseguirem a libertação ou a absolvição de Rosa Grilo em tribunal que, como se sabe, acabou por ser condenada à pena máxima de 25 anos de cadeia.