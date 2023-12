Exercício testou meios de sete corporações de bombeiros em Castanheira do Ribatejo

Os Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo promoveram este mês de Dezembro um exercício com múltiplos cenários, entre outros, nas áreas de desencarceramento, cuidados pré-hospitalares, busca e salvamento e combate a incêndios, que visou testar meios e procedimentos de actuação. Na iniciativa, que foi o culminar da instrução contínua do corpo de bombeiros de Castanheira do Ribatejo para o ano corrente, participaram também os Bombeiros de Alverca do Ribatejo, Alhandra, Azambuja, Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Vila Franca de Xira.

“Estes tipos de exercícios são de importância fundamental para que em caso de acidente/catástrofe real possamos ter sucesso nas operações de socorro e apoio”, referiu em comunicado o comandante dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu Castro, que aproveitou para agradecer ao corpo activo, “que está sempre pronto em fazer melhor”, aos Cadetes e Infantes, e aos fanfarristas.