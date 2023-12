Médica que dava consultas em Assentis deixa projecto por falta de pagamento

Profissional de saúde desistiu de projecto replicado em todo o país por atraso no pagamento da Misericórdia e Câmara de Torres Novas. Presidente do município diz que autarquia só pode pagar a sua parte quando receber a factura.

A única médica que estava desde Outubro último a prestar serviço, através do projecto Bata Branca, no Centro de Saúde de Assentis e no pólo de Casais de Igreja decidiu abandonar o projecto por falta de pagamento, denunciou em comunicado a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT), que acusa a Misericórdia e a Câmara de Torres Novas de não terem cumprido com as suas responsabilidades.

“Nem a Câmara de Torres Novas nem a Santa Casa lhe pagaram qualquer valor pelo trabalho prestado, até ao momento, apesar da insistência da referida médica”, escreve a CUSMT, defendendo que a perda da médica justifica voltar às manifestações contra a falta de médicos de família.