Salvaterra de Magos inaugura estátua de homenagem aos falcoeiros

A estátua “Falcoaria” vai ser inaugurada no sábado, 16 de Dezembro.

O município de Salvaterra de Magos vai inaugurar a estátua “Falcoaria” que está numa das rotundas da vila. A inauguração é no sábado, 16 de Dezembro, às 15h00, e assinala a passagem do sétimo aniversário da classificação pela UNESCO da prática da falcoaria em Portugal como Património Imaterial da Humanidade. Também a propósito do aniversário, a galeria da Falcoaria Real tem patente a exposição de ilustração “Aves de Rapina”, de Frederick Pallinger, até 31 de Maio de 2024.

“A estátua representa parte da nossa identidade cultural, enaltece o papel de todos os falcoeiros que aqui terão trabalhado ao longo de séculos e de todos os que mantiveram e mantêm activa esta prática milenar e a história da Falcoaria Real”, refere o município em comunicado.