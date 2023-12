Seminário aborda violência em crianças vulneráveis

A Direcção Geral de Saúde (DGS) está a trabalhar na revisão do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. De acordo com a coordenadora do programa, Bárbara Menezes, o apoio que está a ser dado pelo serviço nacional de saúde a crianças com doenças crónicas é insuficiente.

Esta manhã Bárbara Menezes foi uma das oradoras no seminário Infância, Deficiência e Violência que decorreu no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira.

A sessão de abertura contou com a presença da secretária de Estado para a inclusão, Ana Sofia Antunes. A governante garantiu que 97% dos alunos com deficiência estão inseridos em contexto escolar mas salientou que é importante um estudo que aborde a violência nas pessoas com deficiência, incluindo as crianças.

Construir pontes para um amanhã seguro no concelho de Vila Franca de Xira, caminhos futuros para a inclusão, protecção e resiliência foram temáticas abordadas neste seminário.

