Alunos da Golegã representam presépio vivo e expõem trabalhos

O Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho, em parceria com diversas entidades, entre as quais o município, associou-se à celebração do oitavo centenário do presépio franciscano com uma recriação viva do presépio e uma exposição de trabalhos. “O presépio somos nós” vai passar pelo Estúdio Carlos Relvas, Capela de Santo António, Igreja Nossa Senhora dos Anjos e Largo da Imaculada Conceição (Igreja Matriz) no dia 15 de Dezembro. A exposição de trabalhos intitulada “O presépio pelas nossas mãos” tem lugar na Biblioteca Municipal José Saramago, na Golegã, e está patente de 14 de Dezembro a 8 de Janeiro. “Queremos reconhecer o contributo de todos os que planearam, colaboraram e executam este encontro, que pretende reacender em nós valores de fraternidade, entreajuda, partilha, solidariedade e amizade, num espírito de vivência feliz, em comunidade, com alegria e serenidade”, explica o município em comunicado.

Inserido no oitavo centenário do presépio franciscano, há também a decorrer até 8 de Janeiro uma mostra de fotografias das diferentes formas de representar o Natal no mundo na biblioteca municipal. Na noite de dia 15 de Dezembro, às 19h00, realiza-se uma pequena feira medieval com produtos locais, representação de profissões e animais no Largo da Imaculada Conceição. À mesma hora decorre uma recolha de alimentos para o Banco Alimentar da Golegã na Igreja Matriz.