Bispo de Santarém diz que guerras e exploração humana são "retrocesso civilizacional"

Mensagem de Natal de D. José Traquina deixa apelo aos políticos para que se inspirem no Natal para resolver problemas como as guerras, os abusos de crianças e a exploração humana.

O bispo de Santarém alertou que as guerras, os abusos de crianças e a exploração humana são sinais de “retrocesso civilizacional” e apelou aos políticos que se inspirem no Natal para resolver esses problemas. “Tendo em conta a evolução da espécie humana, somos confrontados com manifestações de retrocesso civilizacional: guerras entre povos e nações, violência entre familiares, abusos de crianças, exploração humana, tráfico de pessoas”, lamenta José Traquina na sua mensagem de Natal, divulgada na página electrónica da Diocese de Santarém.

O também presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana diz que “o mundo avança com afirmações de poder, de ódio e de guerras” que “fazem reflectir sobre o sentido da civilização humana e o valor de cada pessoa”. Na mensagem, dirigida aos fiéis da diocese e intitulada “Promover o perdão, a alegria e a paz”, José Traquina sublinha que “a afirmação do poder e das armas da guerra esconde uma verdade: sem amor e sem bondade o mundo não tem futuro e se tiver, será muito pouco interessante”.

Neste contexto, convida os cristãos a celebrarem o Natal, na esperança de que “os homens e mulheres com especiais responsabilidades se deixem inspirar e usem a sua capacidade de diálogo para resolverem os problemas que os preocupam”. E deixa um convite a “todos os cristãos da diocese” a que promovam “o perdão, a reconciliação e a paz”.