CTI alarga consulta pública do relatório sobre novo aeroporto

A Comissão Técnica Independente (CTI) prorrogou o prazo da consulta pública sobre o relatório ambiental do novo aeroporto por mais uma semana, até 26 de Janeiro, devido às festas do final do ano. “A Comissão Técnica Independente (CTI) do novo aeroporto prorrogou até ao dia 26 de Janeiro o prazo de consulta pública sobre o Relatório Ambiental, que apresentara na sua 3.ª conferência, no dia 5 de Dezembro, devido à época festiva de Natal e Ano Novo, que integra também dois dias de tolerância de ponto”, informou, em comunicado.

O período de consulta pública do relatório preliminar estava previsto decorrer desde 6 de Dezembro de 2023 até 19 de Janeiro de 2024, mas é assim prolongado por mais cinco dias úteis.