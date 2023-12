CUF é a primeira unidade privada de saúde a ter site acessível a todos

A CUF antecipa a norma europeia que prevê uma internet acessível para todos os cidadãos, avançando com funcionalidades no seu site que facilitam o acesso e navegação a pessoas com incapacidades ou deficiência.

A CUF reforçou a acessibilidade do seu site na internet, disponibilizando uma nova ferramenta para, pessoas com incapacidades ou deficiência, antecipando assim a norma europeia sobre esta matéria, que prevê uma web acessível a todos a partir de 2025.

A CUF é a primeira unidade de saúde privada a avançar com esta funcionalidade. O site da empresa dispõe de “uma avançada solução, que alia Inteligência Artificial a uma equipa especializada em acessibilidade”.

Refere a CUF que com esta nova ferramenta é possível, através de um widget disponível na página de entrada do site, aceder a vários perfis que possibilitam, entre outras opções: navegação inteligente, comandos de voz, alteração do contraste de cor e das cores do website, alteração da fonte para facilitar a leitura ou, ainda, ampliação da exibição para 200%.

Os perfis de acessibilidade estão segmentados, de acordo com as capacidades de cada utilizador, permitindo uma experiência de navegação ainda mais positiva e pensada em cada utilizador.

Os perfis estão identificados em sectores como a cegueira, o distúrbio das habilidades motoras, a visão reduzida, a epilepsia ou a dislexia. A implementação da inovação eleva a acessibilidade do site CUF aos mais recentes padrões da web, cumprindo, deste modo, as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Internet.

A CUF contribui, assim, para um acesso mais inclusivo a conteúdos relevantes de saúde e a todos os seus serviços de cuidados de saúde. “A aposta nesta tecnologia reflecte, igualmente, o forte compromisso na promoção da diversidade e da inclusão”, refere a CUF.