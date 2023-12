Crianças têm mais um espaço para brincar na Golegã

O parque infantil do Bairro do Carrapital, na Golegã, está pronto a ser utilizado.

O parque infantil do Bairro do Carrapital, na Golegã, foi inaugurado na sequência da intervenção de reabilitação levada a cabo pela câmara municipal. No Bairro do Carrapital serão ainda realizadas, no decorrer do próximo ano, intervenções de reabilitação das zonas de lazer.