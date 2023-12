Feira de Santa Iria em Tomar teve investimento municipal de 132 mil euros

A Feira de Santa Iria em Tomar, que decorreu de 13 a 22 de Outubro, implicou um investimento de 132 mil euros por parte do município. A informação foi dada na última sessão camarária que se realizou na segunda-feira, 11 de Dezembro. A aposta do executivo municipal na programação cultural com artistas a nível nacional, sem esquecer os artistas locais e o associativismo (ranchos e filarmónicas), foi o principal “investimento” na feira, além do acréscimo de custos na aquisição de serviços, como segurança, iluminação e casas-de-banho, e aquisição de stands, explicou a vice-presidente, Filipa Fernandes. Com opinião diferente, Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata não considera que o valor seja um investimento, mas sim um “prejuízo”, uma vez que um investimento prossupõe um retorno e na sua opinião este não existiu.

Filipa Fernandes adiantou ainda que o executivo não tem receios de apostar na programação cultural e que quer continuar a fazê-lo para tornar a feira o “mais atractiva possível” e acompanhar os tempos reais, reforçando que a Feira de Santa Iria é Património Cultural e Imaterial Vivo. Esclarece também que o município de Tomar não investe para ter lucro, mas para que a economia local se desenvolva, acrescentando que grande parte dos trabalhos da feira são entregues a empresas locais para que o investimento fique no concelho. “Apostar no nosso património é apostar na defesa da nossa história, das nossas gentes e trazer investimento para Tomar”, concluiu. Apesar dos acréscimos de custos de serviços, houve uma diminuição do prejuízo em relação a 2022, em que se registou um custo de cerca de 165 mil euros.

O vereador Luís Francisco (PSD) apontou para a diminuição de feirantes, ao que a vice-presidente responde que não existe uma redução de feirantes, mas sim uma mudança de paradigma com novos comércios, nomeadamente o artesanato e street food. Recorde-se que a Feira de Santa Iria é uma das mais antigas da região onde a grande aposta tem sido no cartaz musical com artistas nacionais, como aconteceu na última edição com os D.A.M.A e Pedro Mafama, para que a feira se adapte aos tempos actuais, mantendo os tradicionais espaços de gastronomia, artesanato, venda de produtos locais e divertimentos.