Há 14 anos que Vila Franca de Xira é município amigo das famílias

Pelo 14º ano consecutivo a Câmara de Vila Franca de Xira foi distinguida, a 6 de Dezembro, como uma das “Autarquias + Familiarmente Responsáveis” do país, pelos esforços contínuos do município em apoiar as famílias e os seus colaboradores. A distinção é feita pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que este ano entregou as habituais bandeiras aos municípios vencedores no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra.

A sessão contou com a presença do presidente do município de VFX, Fernando Paulo Ferreira, que sublinhou o compromisso do município em manter e aprimorar as práticas que a têm tornado numa autarquia amiga das famílias, lembrando que é um testemunho do alinhamento de Vila Franca de Xira com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável. Promover a inclusão, a igualdade de oportunidades e a sustentabilidade, baseando-se nos princípios de equidade, não-discriminação e solidariedade, são algumas das medidas que o observatório reconhece. Criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis destaca e reconhece o trabalho exemplar das autarquias de todo o país que aplicam medidas amigas das famílias.