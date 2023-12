Homem que vivia numa barraca alojado num lar

O homem da Castanheira do Ribatejo que foi notícia no último Verão por viver numa barraca imunda e inundada de esgotos domésticos junto à Estrada Nacional 1, em Castanheira do Ribatejo, foi realojado num lar em Alverca, onde vive desde Julho com todas as condições. Os serviços sociais também estão a tratar de lhe conseguir obter uma reforma condigna.

A informação é confirmada a O MIRANTE por António Gomes, vizinho que ajudou a expor o caso ao jornal na esperança que isso pudesse ajudar Isidro Godinho a sair da situação precária em que se encontrava.