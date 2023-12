Junta de freguesia em guerra com Câmara de Benavente

A Junta de Freguesia de Benavente vai entregar à Câmara Municipal de Benavente a varrição da freguesia que está sob sua alçada há dois anos. A decisão foi tomada em assembleia de freguesia no dia 6 de Dezembro e foi aprovada por unanimidade.

De acordo com as explicações da presidente da junta, Inês Correia (CDU), o aumento da despesa com a empresa que faz este serviço levou a junta a pagar do seu orçamento mais 25 mil euros do que estava previsto. Segundo a autarca, o presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU), foi alertado desde Outubro para o problema. “Disse que não havia forma legal de pagar esse valor. Tínhamos expectativa que a junta pudesse ser ressarcida do que pagou a mais. Sendo assim, não temos condições de prestar um bom serviço à população”, lamentou Inês Correia.