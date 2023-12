Município de Coruche distinguido como “Destino Ativo e de Experiências”

A Câmara de Coruche foi distinguida a 12 de Dezembro, em Castro Daire, no XIX Seminário Municípios Amigos do Desporto, da Cidade Social como “Destino Ativo e de Experiências”. Para o presidente do município, o socialista Francisco Oliveira, esta distinção que, considerando a oferta turística de Coruche, enaltece o trabalho efectuado na região para incrementar a qualidade de vida dos cidadãos através da implementação de estratégias de intervenção que contribuem para o progresso da comunidade num ambiente de bem-estar e desenvolvimento sustentável.

O reconhecimento do território como “Destino Ativo e de Experiências” manifesta, continua o autarca, um ambiente que oferece uma variedade de actividades e experiências para os visitantes, “atendendo a vários requisitos e características chave como: diversidade de actividades, atracções naturais e culturais, infraestruturas adequadas, promoção e marketing, programação de eventos, actividades de educação e consciencialização, entre outros. A distinção confirma o turismo de Coruche como factor relevante de valorização do território, em especial se consideradas as sinergias entre as diversas tipologias de turismo”, sublinha Francisco Oliveira.

Enquanto destino activo e de experiências Coruche destaca-se pela aplicação de políticas de preservação ambiental, cultural e social ajudando a promover práticas sustentáveis valorizando ainda a cultura local, as tradições e a identidade da comunidade. Em traços gerais, são estas as razões pelas quais o município foi agraciado com o selo “Destino Ativo e de Experiências”. Francisco Oliveira sublinha que Coruche vê reconhecida a Estratégia de Turismo para Coruche 2021-2026 enquanto catalisador das suas valências naturais, mas também os investimentos em infraestruturas e eventos desportivos, bem como a aposta no conceito Capital Mundial da Cortiça e na marca Montado de Sobro e Cortiça.

Pedro Mortágua Soares, coordenador do programa Município Amigo do Desporto, congratulou a Câmara de Coruche pelo “trabalho na candidatura e, acima de tudo, pelas ofertas que nela constam”. Também a gestão do desporto em sinergia com o turismo foi aplaudida pelas boas práticas aplicadas, capazes de acrescentar valor ao território, reconhecido por maximizar o potencial do turismo nas suas várias vertentes, garantindo a sua sustentabilidade a longo prazo, fortalecendo a economia local e proporcionando experiências enriquecedoras para visitantes e residentes locais.

Francisco Oliveira salienta que “a promoção de Coruche enquanto ‘Destino Ativo e de Experiências’ significa que a oferta turística é rica e diversificada, abrangendo o turismo de lazer, cultural, de aventura, gastronómico, religioso, ecológico, entre outros”. E se, por um lado, “a diversificação atrai uma variedade maior de visitantes com diferentes interesses, ampliando a base de turistas e minimizando a dependência de um único segmento”, por outro lado, realça o autarca, “ao oferecer uma variedade de experiências ao longo do ano Coruche pode atrair turistas durante a baixa temporada, reduzindo a sazonalidade do turismo”.

Tendo como objectivo oferecer experiências memoráveis e autênticas aos visitantes, promovendo simultaneamente o desenvolvimento sustentável da comunidade, o turismo de Coruche valoriza ainda a cultura local e as tradições da comunidade, fortalecendo o sentimento de pertença entre a população. “Queremos garantir que o turismo contribui para a preservação do património natural e arquitectónico, mas também para a preservação da memória e da identidade pensando nas gerações futuras”, conclui Francisco Oliveira, para quem o reconhecimento das boas práticas é um estímulo, um desafio e um motivo de orgulho.