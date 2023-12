Museu Agrícola de Riachos preserva memórias

O Museu Agrícola de Riachos foi fundado em 1989 com o propósito de preservar as memórias da comunidade riachense ligada à agricultura. O espólio é composto por mais de um milhar e meio de peças agrícolas e é visitado anualmente por mais de duas mil pessoas. Riachos, no concelho de Torres Novas, era uma terra agrícola com uma economia muito dependente do sector primário. “As pessoas eram felizes mas também existia muita carência e pobreza”, conta a O MIRANTE o director técnico do museu, Luís Mota Figueira.

O responsável explica que desde a década de 60 que se falava na necessidade de implementar um museu rural que mostrasse as alfaias agrícolas, os vestuários típicos da região e as memórias da vida passada. A emblemática Festa da Bênção do Gado, onde se fez uma exposição com um grande sucesso de alfaias agrícolas tradicionais, foi o começo para a fundação do Museu Agrícola de Riachos, num antigo lagar desactivado.