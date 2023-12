O desporto é fundamental para a qualidade de vida e deve ser levado a sério

Garante que praticar desporto faz a diferença entre os mais novos e defende que todos devem ter igualdade de oportunidade. Diz que trabalhar em prol da comunidade escalabitana é gratificante e não tenciona sair da cidade que há 25 anos foi a sua escolha para prosseguir estudos.

Tiago Simões sempre se considerou um homem virado para o desporto. Foi por isso natural a escolha de estudar para professor do 2º ciclo na variante de Educação Física. Entrou em 1999 na Escola Superior de Educação de Santarém, na cidade que o lisboeta já chama de sua. “Vivi uma experiência académica fantástica e nunca mais saí daqui nem tenho intenção de sair”, diz referindo-se à cidade capital do Gótico que além de “estar a crescer no turismo” tem um “enorme potencial a nível desportivo”.

Depois de ter passado pelo Gimnoclube de Santarém e pela experiência de ter leccionado em várias escolas da região, de Vila Franca de Xira a Abrantes, Tiago Simões aceitou o convite para integrar, enquanto prestador de serviços, a empresa municipal Viver Santarém, na qualidade de professor de natação. Assim foi de 2004 a 2010, ano em que assinou contrato como técnico superior da empresa que faz a gestão de todos os equipamentos desportivos do concelho.