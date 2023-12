Açude insuflável de Abrantes vai entrar em manutenção

O açude insuflável de Abrantes vai receber trabalhos de manutenção durante os próximos três meses para monitorização, verificação das comportas e ainda instalação de um sistema de videovigilância na margem sul. A informação foi avançada na reunião camarária de 7 de Dezembro pelo vereador com o pelouro das Obras Públicas, João Gomes.

Segundo o vereador, estes trabalhos já estavam previstos e vão ser realizados durante os meses de Inverno por se tratar de uma época do ano em que não é tão importante a retenção de água como o é nos meses mais secos do Verão. João Gomes explicou ainda que as câmaras de vigilância servirão para monitorizar a escada passa-peixe e para o acompanhamento das comportas e respectiva visualização, a fim de evitar danos causados por terceiros, como já aconteceu no passado. A acompanhar todo o processo estará uma empresa especializada a prestar “apoio de base informativa”.

O açude insuflável, inaugurado em 2007 e resultante de um investimento de 10 milhões de euros, suscitou alguma controvérsia e já foi notícia, ao longo dos anos, por razões negativas relacionadas com actos de vandalismo e também com problemas no sistema passa-peixe. Foi o que aconteceu em Abril de 2015 quando milhares de peixes de diversas espécies que tentavam ultrapassar o açude para continuarem a subir o rio Tejo e desovar morreram encurralados numa zona labiríntica de cimento construída com o açude, denominada de passa-peixe, um sistema que foi construído sem licenciamento, segundo informava o Ministério do Ambiente em Setembro de 2009 em resposta a um requerimento apresentado pela deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda.