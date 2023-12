Entroncamento com orçamento superior a 34 milhões para 2024

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou em reunião camarária extraordinária, que se realizou a 29 de Novembro, a proposta de orçamento e das Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano de 2024, no valor a 34,8 milhões de euros. A proposta vai ser agora deliberada na próxima reunião da Assembleia Municipal do Entroncamento, a realizar em Dezembro.

Do bolo total, uma fatia de cerca de 16 milhões vai ser destinada à realização de projectos de habitação, como a requalificação do Bairro do Boneco. As intervenções no Jardim-de-Infância Sophia de Mello Breyner Andersen, cujo projecto continua num impasse, também estão contempladas naquele valor, assim como a construção das novas oficinas municipais, a construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública, e a requalificação/construção da Nova Centralidade. Estão contemplados outros projectos de menor dimensão como a reabilitação da antiga Estrada Nacional (EN) 3 e instalação de um sistema de videovigilância na a cidade. Para os sectores da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social está previsto no orçamento um valor de aproximadamente 13 mil euros.

Relativamente à política fiscal para 2024, a câmara municipal aprovou a redução das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,35 % para 0,30 %.