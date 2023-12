Escola nova de Vialonga meteu água pouco depois de ter sido inaugurada

A Escola Básica do Cabo de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, recebeu obras de ampliação de 2,4 milhões de euros, foi inaugurada em Setembro, mas nas primeiras chuvas de Outono sofreu infiltrações e a situação gerou queixas dos pais e autarcas. As falhas foram entretanto detectadas e corrigidas, segundo garantiu o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, após ter sido criticado pela oposição CDU sobre o assunto, a propósito da discussão e aprovação, por unanimidade, da conta final da obra.

O autarca notou que nas novas obras “surgem sempre algumas questões” que precisam de ser melhoradas após a entrada em funcionamento e garante que todas as deficiências detectadas foram resolvidas. Uma situação que, ressalvou, não impede que se mantenha o normal período de garantia da obra previsto por lei. A ampliação da escola, recorde-se, foi adjudicada em Junho de 2021 e com um prazo de execução fixado em 365 dias. Poucos meses depois foi preciso aprovar trabalhos complementares para suprimento de erros e omissões do projecto no valor de 98.855 euros. Em Novembro de 2022 foi aprovado um pedido de prorrogação do prazo de conclusão da obra em 126 dias.

A inauguração da escola, em Setembro deste ano, contou com a presença do ministro da Educação, João Costa. A obra visou melhorar as condições de ensino e aprendizagem no recinto escolar existente, aumentando a capacidade para 90 alunos do 1º ciclo e adicionando mais 50 alunos do pré-escolar. O novo edifício da Escola Básica do Cabo de Vialonga é composto por dois pisos e está agora equipado com Biblioteca e Centro de Recursos, três Salas de Actividades Extracurriculares, Sala de Docentes, Sala Polivalente, Refeitório e Copa, Sala do Pessoal não Docente, Gabinete Médico e Enfermaria e Lavandaria, para além de outras estruturas de apoio.