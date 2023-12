Ex-funcionária agredida em armazém de mercearia em Almeirim

Uma mulher de 42 anos foi agredida, alegadamente pela sua antiga chefe quando se deslocou às antigas instalações laborais para receber o salário que tinha ficado em atraso após a terem dispensado. A altercação aconteceu na tarde de 5 de Dezembro numa mercearia no centro de Almeirim e de acordo com a Guarda Nacional Republicana (GNR), que tomou conta da ocorrência, a vítima foi transportada ao Hospital de Santarém para receber tratamento.

A mesma fonte adianta ainda que “todas as pessoas envolvidas foram identificadas” e que o episódio terá estado relacionado com relações ex-laborais. Ao que O MIRANTE conseguiu apurar, a mulher trabalhou cerca de um mês na mercearia não tendo recebido, durante esse tempo, qualquer remuneração. Terá sido esse o motivo que a levou a deslocar-se ao estabelecimento comercial naquela tarde.

Segundo uma fonte que pediu para não ser identificada por medo de represálias, a ex-funcionária acabou por ser atraída pela sua chefe e a mãe desta para o armazém da mercearia com a promessa de que iriam acertar as contas. Foi aí, longe dos olhares dos clientes e restantes funcionários, que foi agredida com puxões de cabelos e a pontapé pelas duas mulheres. O MIRANTE tentou contactar os responsáveis pela mercearia mas sem sucesso até ao fecho desta edição.

O alerta foi dado às 16h55 e o transporte ao hospital foi efectuado pelos Bombeiros de Almeirim. A vítima recebeu tratamento hospitalar e realizou vários exames. Do relatório médico constam várias fissuras e hematomas na cabeça, num dos olhos e na zona abdominal. A mulher, que teve alta no dia seguinte à ocorrência, dispõe agora de seis meses para apresentar queixa nas autoridades.