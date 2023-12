Mação vai apresentar livro “As tuas asas” de Bibbá Pita e Mafalda Mota

A apresentação do livro “As tuas asas”, de Bibbá Pita e Mafalda Mota, decorre na próxima quarta-feira, dia 20 de Dezembro, pelas 18h30, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira. O livro lançado no final do ano passado é uma homenagem de Bibbá Pita à filha Madalena, que tem Trissomia 21. O objectivo da obra é transmitir a mensagem de que todos têm a capacidade de voar com as suas asas, apesar dos obstáculos e desafios que têm de enfrentar.