Morreu o proprietário da Ourivesaria Chambel no Entroncamento

Faleceu Hélder Chambel Cunha, proprietário da Ourivesaria Chambel no Entroncamento. Ao que O MIRANTE apurou, Hélder Cunha sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) tendo sido depois transportado para o Hospital de Abrantes, onde veio a falecer. Em Janeiro de 2021 O MIRANTE esteve à conversa com o comerciante do Entroncamento numa altura em que a pandemia deixava a maior parte dos empresários frustrados e com medo de perder os seus negócios. Na nossa conversa, Hélder Cunha não escondeu que as desventuras da vida o ensinaram a enfrentar as dificuldades.

Ainda com as marcas alojadas na mente por causa do cancro na pele, que descobriu quatro anos antes, preparava-se para abrir a ourivesaria num novo espaço, mas por causa do confinamento não encontrou gente disponível para acabar as obras. Meteu mãos ao trabalho e foi ele que concluiu os acabamentos. “Há pessoas que quando regressam de férias dizem que ficam depressivas por terem de voltar ao trabalho, por terem de comprar material escolar dos filhos… Se tivessem tido os meus problemas não pensavam em depressões”, desabafou.

A vida foi madrasta para o comerciante que aos quatro anos de idade foi apanhado com a família pelas cheias da região de Lisboa. Dois anos depois de lutar contra o seu cancro teve de lidar com o cancro da mama da mulher, em 2018.