Nasceu na Aldeia Nova o primeiro centro de tratamento de feridos de guerra ucranianos

No antigo seminário dominicano da Aldeia Nova, em Ourém, devoluto há uma década, ultimam-se os acabamentos da grande obra, orçada em 700 mil euros, que permitiu erguer o primeiro centro de tratamento de feridos de guerra ucranianos em Portugal e pioneiro na Europa a nascer da iniciativa privada e de mãos voluntárias. Depois de alguns contratempos que atrasaram a inauguração, entre ligações eléctricas insuficientes e a falta de saneamento básico, o trabalho é agora feito em contra-relógio para que o centro esteja operacional para receber, na segunda quinzena de Dezembro, 30 feridos de guerra, cada um acompanhado por um familiar directo.

É naquele imponente edificado, cuja traça se fez questão de manter, que os soldados com membros amputados, lesões na coluna, queimaduras severas e com traumas de guerra vão poder recuperar com acompanhamento constante de profissionais de saúde, desde fisioterapeutas, psicólogos, massagistas a nutricionista. “São doentes que estão estabilizados mas que vêm para cá fazer recuperação psicológica e tratar do físico como aprender a usar prótese. Os médicos dizem-nos que o facto de se estar fora do ambiente de guerra ajuda 50% na recuperação porque mesmo estando a recuperar em Kiev o risco de cair uma bomba continua e não conseguem a mesma reacção ao tratamento que vão conseguir em Portugal”, explica Ângelo Neto, um dos fundadores da Ukrainian Refugees, a organização sem fins lucrativos que se atreveu a recuperar o antigo seminário.

O voluntário conta que diariamente continuam a chegar entre 300 a 400 feridos da frente de batalha e população civil ferida ao hospital de Kiev com o qual estabeleceram um protocolo e que tem sido exímio no socorro e tratamento de primeira linha mas que não consegue dar resposta a longo prazo. Foi depois de ter tido conhecimento desta dificuldade que a Ukrainian Refugees começou a semear a ideia de abrir em Portugal um centro de reabilitação que floresceu com a generosa oferta da proprietária do antigo seminário, que lhes cedeu o complexo com 4.000 metros quadrados de área construída durante um período de sete anos, prorrogável.

A empreitada tem sido um desafio constante, mas a associação tem contado com importantes parceiros como a Câmara de Ourém - que isentou a associação de taxas de licenças -, a Associação de Hotelaria de Portugal, o Leroy Merlin e a Sonae, que financiaram, respectivamente, as obras estruturais no edifício e os electrodomésticos. Têm contribuído também os donativos feitos à associação de pessoas singulares ou colectivas. “É mais um exemplo que Portugal está a dar para a Europa, especialmente nesta fase em que a ajuda humanitária caiu 90% na Ucrânia. Sabemos que foi um projecto muito ambicioso, que iniciámos sem saber se teríamos condições de terminar, mas a solidariedade foi aparecendo a pouco e pouco”, sublinha Ângelo Neto, sentado numa cadeira posicionada de frente para os edifícios, ainda despidos, onde vai ser instalada a sauna, o jacuzzi e o ginásio para os tratamentos de fisioterapia.

Outro importante parceiro deste projecto é o Hospital CUF Santarém, que, além de ter doado as camas articuladas, vai receber os feridos que necessitem de “exames mais detalhados”, como um TAC, uma ressonância, análises de sangue e pequenas intervenções cirúrgicas. De resto, os doentes terão todas as condições médicas para recuperar num complexo de saúde com vistas privilegiadas para um pinhal verdejante. E quando fala de doentes, Ângelo Neto não se refere apenas aos soldados ucranianos, mas a todas as “pessoas vulneráveis” residentes em Portugal que precisem de fisioterapia ou vítimas de violência doméstica que necessitem de um abrigo temporário. O centro, acrescenta, receberá também os refugiados que estão actualmente no centro de acolhimento de Mafra.

Devolver à aldeia a dinâmica de outros tempos

António Oliveira nasceu na Aldeia Nova há 64 anos num tempo em que “ainda se nascia em casa”. Durante a infância e juventude acompanhou de perto a dinâmica do seminário e dos seminaristas aproveitando-se, por vezes, das aulas de inglês e latim. Custou-lhe ver aquele edifício, cuja fachada está voltada para a estrada, a definhar por falta de uso depois de terem saído dali primeiro os seminaristas, depois uma resposta para crianças da Segurança Social. “Depois da Casa da Criança foi o maior apagão que tivemos na aldeia”, conta o agricultor que foi também uma espécie de intermediário no processo de cedência do complexo.

“Fico contente com a saída que deram a isto. É uma causa nobre”, diz orgulhoso e na esperança de que o centro de tratamento devolva a dinâmica perdida à aldeia povoada por 250 habitantes. António Oliveira é um dos que se tem voluntariado para ajudar no que pode e acompanhar a evolução da obra. “Às vezes até acho que venho vezes demais”, atira, acrescentando que na aldeia há outras pessoas que “também se envolvem e gostam de ajudar”.

Ângelo Neto confessa-se surpreendido com os voluntários que vão aparecendo e que ajudam a pintar paredes ou a envernizar as portas e os que mostraram a sua generosidade em pequenos gestos como levar café, fruta ou bolos para os trabalhadores da empresa que venceu o concurso da empreitada. Com a equipa médica, composta por profissionais de saúde portugueses e ucranianos, já seleccionada falta agora encontrar uma equipa de limpeza e outra para a cozinha. Em falta estão também bens como pijamas - preferencialmente novos -, chinelos e roupas confortáveis para os feridos e apoios para alimentação que podem ser doados em género ou através de donativo monetário, ambos com direito a recibo de doação. De futuro a UAPT espera conseguir construir a piscina funcional para os tratamentos e uma horta comunitária.