Serviço de Apoio Complementar no Centro de Saúde de Rio Maior fecha vários dias

Após ter sido informada que o Centro de Saúde de Rio Maior não terá Serviço de Apoio Complementar nos dias 3, 9, 17, 23, 25, 30 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, devido a falta de médicos disponíveis, a Câmara de Rio Maior já deu conta do seu descontentamento ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e à administração do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lezíria, que tutela esse equipamento.

Em publicação nas redes sociais, o município liderado por Filipe Santana Dias (PSD) sublinha que esta decisão é alheia à vontade da autarquia e exigiu uma resposta rápida para evitar o encerramento do Serviço de Apoio Complementar nos citados dias. “A câmara municipal considera que este encerramento deverá ser revertido e exige que sejam encontradas o mais rapidamente possível soluções que sirvam as necessidades dos riomaiorenses”, lê-se na mensagem da autarquia.