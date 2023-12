Tomar fica de fora dos Bairros Comerciais Digitais

O concelho de Tomar está oficialmente excluído do projecto Bairros Comerciais Digitais depois de o executivo municipal ter recebido uma resposta negativa ao recurso apresentado há cerca de três meses. Recorde-se que a candidatura do município de Tomar tinha sido considerada “elegível não seleccionada”, o que significa que tinha sido aprovada sem financiamento.

A candidatura ao projecto tem gerado muita discussão entre autarcas de Tomar. Recentemente, o vereador Tiago Carrão (PSD) lamentou o facto do projecto não andar para a frente, afirmando que se perde uma oportunidade para promover os sectores do comércio e dos serviços abertos ao público “traduzindo-se num impulsionador económico com foco na transformação digital dos agentes económicos e dos seus modelos de negócio”. A candidatura do município tinha um investimento de cerca de 1,4 milhões de euros, com financiamento elegível de aproximadamente 990 mil euros. “Ao contrário de 65 outros municípios que viram as suas candidaturas aprovadas e financiadas, entre os quais Torres Novas e Santarém”, disse na sessão.

No caso de Santarém o financiamento aprovado visa qualificar e revitalizar o centro histórico da cidade, bem como introduzir tecnologia nas empresas e espaço público permitindo o acesso a novas tipologias de investimento. Recorde-se que o projecto de Santarém, o sétimo classificado entre as 160 propostas finais, vai possibilitar a instalação de quiosques multimédia com informação útil, a colocação de cacifos partilhados no mercado municipal e na estação rodoviária, entre muitas outras soluções.