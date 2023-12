Universidade Sénior de Ourém reuniu comunidade em almoço de Natal

O Salão Paroquial de Nossa Senhora da Piedade foi palco, a 14 de Dezembro, do tradicional almoço de Natal da Universidade Sénior de Ourém (USO). Professores, alunos e convidados uniram-se num evento marcado pela boa disposição e camaradagem. Recorde-se que a associação celebrou 15 anos de existência em 2023.

O almoço festivo contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Ourém, Micaela Durão, e do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Luís Serras Sousa. O convívio foi enriquecido com uma tarde animada, repleta de actividades lúdicas. Durante as intervenções foi abordado o contexto global que se vive e incentivou-se a fomentar confiança, empatia e a solidariedade mútua. Micaela Durão expressou o seu agradecimento pelo relevante papel desempenhado pela universidade sénior, reconhecendo o contributo inestimável para o bem-estar dos seus utentes. A USO apresenta uma oferta formativa diversificada, estando de portas abertas à comunidade e perfeitamente integrada no quotidiano deste concelho de Ourém, contribuindo decisivamente para o bem-estar social.