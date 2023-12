Bloco de partos encerrado no Hospital de Santarém faz grávida andar às voltas para dar à luz

Uma grávida de 17 anos que se deslocou à urgência do Hospital Distrital de Santarém (HDS), no dia 7 de Dezembro, com dores e em fim de gestação, teve de ser transportada para o Hospital de Abrantes porque o serviço de urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o bloco de partos do HDS estiveram mais uma vez encerrados, desta vez entre 7 e 10 de Dezembro. O caso deu brado e é mais um exemplo do estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde devido à falta de médicos.

O conselho de administração do HDS esclareceu O MIRANTE que a jovem foi avaliada por um enfermeiro e um médico, ambos do serviço de Ginecologia/Obstetrícia, antes de ser transportada para o norte do distrito. E acrescentou que, após avaliação médica, se for necessário e não estando o bloco de partos em Santarém a funcionar, as grávidas são transportadas para a urgência do bloco de partos mais próxima, sempre acompanhadas por um profissional de saúde do hospital.

“Neste caso, o acompanhante da grávida decidiu, sem consultar os profissionais do HDS, ligar para o 112 sendo accionada ambulância de socorro e a VMER, que acompanharam a grávida para a urgência do Hospital de Abrantes”, explica o conselho de administração do HDS, acrescentando ter conhecimento de que a grávida chegou ao Hospital de Abrantes em início de trabalho de parto e sem complicações.

A situação ocorreu na quinta-feira, 7 de Dezembro, quando a grávida e alguns familiares se deslocaram por meio próprios de Vale de Cavalos, concelho da Chamusca, até ao Hospital de Santarém. A unidade hospitalar da capital de distrito já tinha tornado público que, por deliberação da direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde, o serviço de urgência de Ginecologia/Obstetrícia e o Bloco de Partos estariam encerrados entre 7 e 10 de Dezembro.

Como a grávida teria que ser transportada para outro hospital, os seus familiares não aguardaram pelo transporte providenciado pelo HDS e accionaram uma ambulância dos bombeiros que transportou a jovem para Abrantes, onde nasceu o seu bebé.