Jantar de Natal da Assembleia de Deus de Santarém chegou a dezenas de carenciados

Próxima iniciativa é o musical infantil “Praia de Natal”, no domingo, dia 17 de Dezembro.

O projecto da Assembleia de Deus de Santarém - “Abraçar a cidade” - juntou à mesa cerca de 90 pessoas carenciadas de diversas nacionalidades no sábado, 9 de Dezembro, para um jantar de Natal.

Os participantes também desfrutaram de música ao vivo pelo cantor gospel Thiago Floriano e de momentos de confraternização. O jantar foi possível graças aos cerca de 40 voluntários que tornaram o dia especial e o padre David Catarino deixou uma mensagem de esperança aos presentes.

A próxima iniciativa é o musical infantil “Praia do Natal”, em que o Natal é vivido pelas crianças numa praia, num ambiente que reflecte que o que importa nesta época é a partilha. O musical é apresentado domingo, 17 de Dezembro, às 17h00, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santarém, nos números 32 e 34 da Rua 31 de Janeiro, perto do Convento de S. Francisco.