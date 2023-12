Mulher de 24 anos morre num incêndio em Benavente

Aquecedor ligado durante a noite terá estado na origem do incêndio que ocorreu numa habitação no Bairro Andrade, em Benavente.

Uma mulher de 24 anos morreu esta madrugada em Benavente na sequência de um incêndio na habitação onde vivia, no Bairro Andrade. A outra moradora, também de 24 anos, conseguiu escapar às chamas e foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira mas foi considerada ferida leve.

O incêndio, cujo alerta foi dado por volta das 5h00, teve origem num ventilador que estava ligado enquanto as jovens dormiam no primeiro andar da habitação, uma divisão única com um quarto e duas camas.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Benavente por causa da inalação de fumos a vítima mortal acabou por não conseguir escapar. Quando as autoridades chegaram ao local a mulher já tinha falecido.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.

