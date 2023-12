Na Cerci Flor da Vida comprar um presente de Natal é um gesto solidário que faz sorrir

A preparação para a abertura da galeria de arte Mãos com Vida fez-se ao longo do ano nas salas de tapeçaria, culinária, das letras e dos artistas do edifício sede da Cerci Flor da Vida de Azambuja, instituição que presta apoio a mais de 400 pessoas com deficiência. Os utentes pintaram telhas e telas, cozinharam compotas e bolachas, produziram presépios, sabonetes e velas artesanais, coseram aventais, almofadas e bordaram os tapetes de Arraiolos que agora integram o espólio para as vendas de Natal. “Cada um tem as suas aptidões e gostos” por isso cada trabalho manual proposto a determinado utente tem isso em conta, explica a monitora Elisabete Martins enquanto ajuda Andreia Alexandre a escolher as cores com que vai colorir os temas florais desenhados na tela.

Na loja, que está de porta aberta para a principal rua de Azambuja, estão diariamente vários utentes da instituição a prosseguir os seus trabalhos. “Para eles é muito importante estarem aqui; socializam com as pessoas que entram na loja, mostram o trabalho e fazem questão de dizer que foram eles que o fizeram”, continua a monitora, sublinhando que esta iniciativa é importante para a auto-estima dos utentes, que ouvem elogios às peças que produziram e que entusiasticamente vêem ser compradas pelos clientes. “Há uma continuidade de pessoas que vêm comprar produtos feitos pelos nossos meninos. É importante para nós, que temos esta política de produzir com gosto e qualidade para vender em vez de solicitarmos donativos ou fazermos peditórios”, faz notar o presidente da instituição, José Manuel Franco.

Na nova galeria todos trabalham para o mesmo, sem pretensiosismos de artista, nem mesmo quando se reclamam direitos de autor. “Esse fui eu que fiz”, atira David Fernandes enquanto pousa o pincel e desvia, por segundos, o olhar da tela inacabada que tem à frente. Um casario alegre e colorido a tons quentes que pode ser entendido como uma analogia ao seu permanente estado de espírito. Sociável e com alma de comerciante - além do jeito para a pintura -, este utente de 45 anos, residente em Castanheira do Ribatejo, faz questão de cumprimentar com um enérgico “bom dia” cada potencial cliente que entra na loja. Fá-lo, explica, “para conviver com as pessoas e ajudar a vender” as peças das quais tem “muito orgulho”.

Entra uma cliente na loja que se entusiasma com uma placa de madeira pintada de negro com a frase escrita a branco “O amor mora aqui”, que acaba por levar juntamente com um frasco de doce de tomate feito de forma artesanal pelos utentes. É evidente, nos cinco que ali estão, o orgulho que sentem ao ver Elisabete embrulhar cuidadosamente os artigos que ajudaram a produzir e que este Natal serão o presente de alguém. “É um trabalho colectivo. Aqui todos conseguimos tudo. A Bé não aceita que a gente diga que não conseguimos fazer”, atira David, referindo-se à monitora Elisabete, agora debruçada sobre o trabalho de inspiração natalícia da utente residente no lar da Cerci, sentada à esquerda de David. Chama-se Helena Ribeiro, gosta de pintar porque essa activadade a acalma e nesta altura do ano fica satisfeita por poder fazê-lo, ainda que temporariamente, num espaço onde pode observar o movimento do quotidiano naquele troço da Rua Engenheiro Moniz da Maia. “Tento não pintar fora das linhas”, mas, como lhes diz Elisabete, “tudo tem solução e todos conseguem”.

Trabalhos dos utentes podem ser adquiridos até ao Natal

A galeria-oficina Mãos com Vida é um projecto que a Cerci de Azambuja põe em prática na época natalícia como forma de valorizar os trabalhos manuais produzidos pelos utentes e, ao mesmo tempo, conseguir uma verba extra para reforçar o orçamento da instituição. Inaugurado a 4 de Dezembro o espaço estará em funcionamento, das 09h00 às 17h00, pelo menos até 25 de Dezembro, em frente à Biblioteca Municipal de Azambuja. A Cerci Flor da Vida é uma cooperativa fundada em 1980 que tem como missão promover a adaptação e integração na sociedade de pessoas com deficiência e que desenvolve a sua actividade através de valências como a formação profissional, centro de actividades ocupacionais, valência socio-educativa, serviço integrado de intervenção precoce e unidade residencial.