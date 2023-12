Padre expõe presépios na igreja da Póvoa de Santa Iria

O primeiro presépio terá sido criado por São Francisco de Assis há 800 anos, no Natal de 1223, e hoje a representação do nascimento de Jesus Cristo é uma imagem de marca da quadra natalícia. Há quem faça colecção de presépios dos mais variados tamanhos e materiais como é o caso do padre Adelino Ferreira, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Póvoa de Santa Iria, onde está há quatro anos.

Com uma colecção de mais de sete centenas de presépios, o sacerdote natural de Paços de Ferreira quis expor parte da sua vasta colecção no Salão Paroquial da Igreja, para todos os que a queiram visitar. Desde que é padre, há 14 anos, que colecciona presépios de todo o mundo. “O presépio que me chama mais a atenção é o africano, porque foi um dos primeiros que tive e representa a minha missão como sacerdote, que é ir a todo o lado”, diz.

O padre Adelino Ferreira costuma frequentar feiras e lojas de artesanato por todo o país. Quando faz anos ou nas quadras festivas se receber um presépio como presente fica contente. “Quando vou às terras procuro que o presépio seja feito de um material diferente do habitual ou com características que representem aquela zona. O presépio com os caretos, por exemplo, é de Miranda do Douro e basta olhar para ele para sabermos de onde vem”, descreve.

O presépio representa o nascimento de Jesus mas também serve para decoração. Os preços são para todas as bolsas e começam nos três euros. O sacerdote recorda o presépio mais caro que viu numa montra na República Checa. Era feito de cristais Swarovski e custava sete mil euros. Ficou na loja.

A exposição “Belém é Aqui” foi inaugurada no dia dia 8 de Dezembro sob o olhar curioso dos fiéis e vai estar em exibição até 7 de Janeiro. A mostra pode ser vista aos fins-de-semana, antes ou depois da missa, e durante a semana da parte da tarde.