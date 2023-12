Trabalhos de limpeza no rio Nabão continuam e já se notam resultados

As acções de limpeza do leito e margens da ribeira das Ceras já estão concluídas, numa extensão de 2,5 quilómetros. A iniciativa, promovida pelo município de Tomar, em colaboração com a União de Freguesias de Casais e Alviobeira, implicou um investimento de cerca de 10 mil euros mais IVA. Os trabalhos vão seguir-se em mais um troço do rio Nabão, entre o açude de Porto de Cavaleiros e a capela de Nossa Senhora das Lapas. O objectivo é a remoção de obstáculos que se encontram no leito ou margens da ribeira, evitar a ocorrência de cheias e os efeitos prejudiciais nos terrenos e infraestruturas ribeirinhos. A intervenção, em colaboração com a União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, vai ser realizada numa zona com árvores e troncos que, por força da corrente, se têm soltado e obstruído o troço do rio. Os trabalhos têm um custo de 52 mil euros mais IVA, estando também prevista a limpeza do troço do rio entre o Moinho Novo e o açude da Matrena, e a ribeira da Beselga, entre o viaduto da A13 e a sua foz.

Recorde-se que, em 2019, as acções de limpeza do rio e ribeiras permitiram o aumento da capacidade da bacia hidrográfica do rio na zona central da cidade com a limpeza e o desassoreamento do leito. Em 2020 foram removidas centenas de árvores, troncos e ramos até ao açude de pedra. Em 2021 e 2022, a limpeza decorreu no troço entre a cidade e o açude da Marianaia numa extensão de cerca de 10 quilómetros, que incluiu a reabilitação do açude.