Alunos de VFX vão realizar trabalhos sobre vítimas portuguesas do Holocausto

O Município de Vila Franca de Xira, em parceria com o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, lançou a iniciativa “Vítimas Portuguesas do Terceiro Reich”, com o objectivo de reconhecer e premiar alunos do ensino secundário que se destaquem a realizar trabalhos sobre o tema do Holocausto.

A iniciativa, que ocorrerá no ano lectivo 2023/2024, visa proporcionar aos vencedores uma visita de estudo ao Campo de Concentração de Mauthausen, na Áustria, em Maio de 2024, para um grupo de alunos do 10º, 11º ou 12º ano. A proposta com as normas de participação do concurso lançado pelo município foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.

O projecto visa promover uma reflexão sobre as consequências dos regimes totalitários e busca manter viva a memória das vítimas do Holocausto destacando ao mesmo tempo os alunos e professores que contribuem para a excelência educativa e cultural do concelho.

O concurso, aberto aos alunos das disciplinas de Área de Integração, História da Cultura e das Artes e História A, engloba seis agrupamentos de escolas do concelho de Vila Franca de Xira e os grupos serão compostos por um mínimo de 15 alunos e um máximo de 25 e cada grupo poderá apresentar apenas um trabalho sobre o tema das vítimas portuguesas do terceiro Reich alemão.

Os trabalhos devem ser submetidos até 19 de Janeiro de 2024, sendo avaliados por um júri composto por Cláudia Ninhos e António Carvalho, investigadores universidade Nova; David Santos, Director Científico do Museu do Neo-Realismo e José Costa, professor de História.