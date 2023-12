Bombeiros de Vila Franca de Xira elegem direcção de continuidade que aposta em gestão cuidadosa

Continuar a melhorar as condições do quartel para os bombeiros que ali prestam serviço, reforçar o aproveitamento do salão da associação e continuar a manter uma gestão cuidadosa das contas que permita manter os bombeiros sempre ao serviço da comunidade são os objectivos principais da recém-eleita direcção para o próximo biénio.

Nas eleições de 11 de Dezembro apresentou-se apenas uma lista e que volta a ter nos corpos sociais muitos nomes da anterior lista, novamente com Bernardino Lima, ex-vereador da Câmara de Vila Franca de Xira, como presidente da direcção. Este será o seu segundo mandato à frente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira. “Queremos continuar a ter a dinâmica que imprimimos nos últimos dois anos e continuar a tentar encontrar novas fontes de financiamento”, explica, aludindo a uma nova ambulância de 73 mil euros que foi comprada e onde, graças a muito esforço de todos os bombeiros na realização de iniciativas solidárias, 35 mil euros já foram amortizados. “Em dois anos não aumentámos a dívida da associação, com uma gestão muito exigente de um orçamento que todos os anos ronda um milhão de euros”, nota o dirigente.

Bernardino Lima não esconde que uma casa como os Bombeiros de VFX, “gerida por reformados que vêm cá à noite assinar os documentos”, não é suficiente e diz que é preciso começar a pensar seriamente na profissionalização da gestão. A O MIRANTE diz que financeiramente a associação está bem mas é fruto do trabalho de toda a gente que na colectividade “faz das tripas coração para conseguir angariar receitas” ao longo do ano. E avisa que o próximo ano será desafiante: “A inflação anda nos 6% e vamos ter de lidar com o aumento do salário mínimo. Pelas nossas contas vamos ter um aumento de custos a rondar os 10% e as transferências do Governo serão apenas de 3%”.

Para Bernardino Lima, este cenário de dificuldades “não é nada aliciante para quem queira pertencer ao movimento associativo” e talvez isso explique que este ano, ao contrário das eleições anteriores, que apenas tenha aparecido uma lista, de continuidade. “Muita gente não está para andar aqui, sempre com o credo na boca e a dar muito do seu tempo livre a toda esta causa, mas é para isso que aqui estamos”, destacou.

Os novos órgãos sociais

A corporação tem cerca de seis dezenas de elementos, 28 são sapadores e 33 voluntários. Para além de Bernardino Lima, a nova direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira é composta por Rui Lobo (vice-presidente), Rita Silva (1ª secretária), Faustino Santos (2º secretário), António Barbosa (tesoureiro), Sara Machado (vogal), Rui Conceição (vogal) e como suplentes Jorge Gomes, Augusto Inácio e Ricardo Pereira. A assembleia-geral é composta por António José Matos (presidente), Miguel Santos (vice-presidente), Fernando Clemente (1º secretário) e Vicente Graça (2º secretário). O conselho fiscal é composto por Mauro Pimenta (presidente), Costa Antunes (secretário), Manuel Pereira (relator) e como suplentes Carlos Vitória e José Serpins.