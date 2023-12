Homem foi apanhado pela GNR no concelho de Tomar por estar na posse de uma carta de condução falsa.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Detido com carta de condução falsa em Tomar

Um homem de 39 anos foi detido pela GNR por falsificação de documento, no concelho de Tomar. A detenção ocorreu a 9 de Dezembro numa acção de patrulhamento rodoviário, quando os militares da Guarda Nacional Republicana abordaram o condutor com um comportamento suspeito. As diligências policiais permitiram apurar que o suspeito tinha uma carta de condução falsa.

O homem, que já tinha antecedentes criminais por furtos em residência, estabelecimento, de veículo e em veículo e tráfico de estupefacientes, foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Tomar, que lhe aplicou a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.