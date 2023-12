Eliminação das passagens de nível na zona de Santarém continua na agenda política

“Quantas mais mortes serão precisas para acabar com as passagens de nível?”, questiona o PCP, lembrando que recentemente, no espaço de uma semana, morreram três pessoas atropeladas por comboios na Linha do Norte na zona de Santarém.

A concelhia de Santarém do Partido Comunista Português emitiu um comunicado intitulado “Quantas mais mortes serão precisas para acabar com as passagens de nível?”. O PCP considera que “a morte de três pessoas, no espaço de uma semana, na Linha do Norte, entre Santarém e o Entroncamento, vem revelar a urgência da concretização do plano de eliminação das passagens de nível e da construção de passagens desniveladas que permitam garantir melhores condições de segurança para as populações, a circulação rodoviária e ferroviária”.

Na mesma nota, os comunistas referem que só no concelho de Santarém existem nove passagens de nível para veículos automóveis, na Linha do Norte, algumas delas com um fluxo de tráfego muito elevado que justificam, há muito, a construção de passagens desniveladas. São os casos das passagens de nível da Ribeira de Santarém, de Assacaias ou do Vale de Santarém, havendo projectos há muito falados para suprimir algumas delas.

O PCP recorda que já apresentou na Assembleia da República “sucessivas propostas de resolução para a concretização do plano de eliminação das passagens de nível no concelho de Santarém, com o PS e PSD a votarem contra e a impedirem assim, a abertura do caminho para a solução deste grave problema”. Recentemente, o PCP emitiu ainda outro comunicado onde afirma a necessidade de haver mais horários de autocarros entre o terminal da rodoviária de Santarém e estação ferroviária na Ribeira de Santarém.

Já há projecto para substituir passagem de nível do Peso

Durante uma entrevista recente a O MIRANTE, o vice-presidente da IP revelou que já há um projecto para desnivelamento da passagem de nível do Peso, acrescentando que estará para breve o lançamento do concurso. “As passagens de nível são uma preocupação nossa. Temos um programa de supressão de 155 passagens de nível particularmente complexas que vão ser financiadas pelo Fundo de Coesão. Esta está lá prevista e estão previstas outras, nomeadamente na zona de Santarém, e os projectos estão feitos e bastante avançados”, disse ainda Carlos Fernandes, que se fez acompanhar na entrevista por Cândida Castro, engenheira da IP.

A passagem de nível do Peso, nos arredores de Santarém, foi desactivada em Abril de 2020 por razões de segurança após a ocorrência de dois acidentes mortais e desde aí não foi criada qualquer alternativa para quem utilizava esse acesso que atravessa a Linha do Norte, nomeadamente agricultores e habitantes da aldeia das Caneiras. A construção de uma passagem superior sobre a Linha do Norte tem sido falada, mas até à data não saiu do papel.

A Infraestruturas de Portugal também lançou novo concurso público para construção de uma variante rodoviária que permita a supressão da passagem de nível das Assacaias, um projecto já falado há mais de duas décadas. O concurso foi publicado em Diário da República no dia 27 de Junho de 2023 com um valor base de 2,7 milhões de euros e um prazo de execução de 420 dias.