ISLA Santarém a caminho dos 40 anos com ambição de passar a instituto politécnico

O ISLA Santarém submeteu um processo na Direcção-Geral do Ensino Superior para a alteração do seu regime jurídico de escola politécnica/escola não integrada para instituto politécnico (IP) o que, a concretizar-se, permitirá aumentar a oferta de ensino, oferecer cursos de doutoramento e passar a utilizar a denominação de Universidade Politécnica. “Queremos crescer e ter uma actividade mais relevante, com mais valências, e a possibilidade de isso acontecer é o regime jurídico passar a instituto politécnico. Temos cerca de 50% de docentes doutorados e 30% de especialistas, que é qualificação muito relevante para actuar no âmbito do ensino superior politécnico; cumprimos todos os rácios legais e estamos bem preparados para mais 40 anos”, afirmou aos jornalistas o director do ISLA Santarém, Domingos Martinho, durante a conferência de imprensa a propósito do programa de comemorações do 40º aniversário da instituição de ensino superior privado, que decorreu no Auditório Professor Manuel Damásio, no ISLA Campus. *Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.