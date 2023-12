Mercadinhos de Natal de Fátima e Ourém com presença de várias associações

Os Mercadinhos de Natal de Fátima e Ourém estão em pleno funcionamento desde 7 de Dezembro. Os espaços, situados na Praça Luís Kondor (em Fátima) e no Jardim de Les Plessis Trévise (em Ourém), oferecem uma variedade de sugestões para presentes natalícios e uma vasta gama de iguarias típicas da época, tais como filhoses, café da avó, compotas, pão e bolos caseiros, entre muitos outros. Em Fátima a iniciativa reúne participantes como a Comunidade Vida e Paz, Associação Mãos Unidas com Maria, Centro Social Paroquial S. João Baptista de Espite e Bianca Paola, promovendo os produtos regionais, impulsionando o comércio local e apoiando as associações e instituições da freguesia. Em Ourém, os mercadinhos contam com os espaços do Jardim Infantil de Ourém, da Associação Uma Escola na Floresta, Centro Social Espírito Santo – Lagoa do Furadouro, Doçura da Tartaruga, Casa do Forno, Irina Neves, Liliana Pereira e Casal da Velha. Os mercadinhos estão abertos ao público de 7 a 23 de Dezembro, com horários de funcionamento de segunda a quinta-feira das 17h00 às 20h00, sextas das 18h00 às 20h30 e fins-de-semana das 11h00 às 20h30.