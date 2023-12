Novo Centro de Saúde da Chamusca só deverá abrir para o ano

A inauguração do novo Centro de Saúde da Chamusca só deverá acontecer para o ano, depois do presidente da câmara ter afirmado que o prazo sugerido pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria vai ser difícil de concretizar. “O ACES tem como previsão fazermos a abertura a 27 de Dezembro deste ano. Acho que é muito apertado”, referiu Paulo Queimado (PS) durante a última reunião de executivo, que se realizou na terça-feira, 5 de Dezembro.

Embora a empreitada esteja concluída há cerca de três meses, o presidente da autarquia adiantou que faltam alguns pormenores que poderão atrasar a abertura, nomeadamente certificações, ligações à rede eléctrica, e arranjos exteriores, sendo que os últimos são da responsabilidade do município. Paulo Queimado referiu ainda que a iluminação pública na envolvente do novo edifício vai ser substituída e que também vão existir intervenções no estacionamento.

Recorde-se que o projecto do novo centro de saúde foi tornado público em 2018. Depois de anos à espera que a obra arrancasse, nos últimos meses têm existido alguns problemas burocráticos que impedem a abertura do novo centro, levando o autarca socialista a afirmar que “estão todos à espera uns dos outros”. O primeiro grande problema depois da conclusão da obra foi o facto do empreiteiro responsável pela construção não ter recebido atempo e horas da Administração Regional de Saúde (ARS) o valor total das intervenções, cerca de 700 mil euros.