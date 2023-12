Circulação alternada na estrada que liga a Nacional 118 à Ponte D. Amélia

Iniciaram os trabalhos de repavimentação da estrada que liga a Nacional 118, em Muge, no concelho de Salvaterra de Magos, à Ponte D. Amélia. A circulação está a realizar-se de forma alternada com recurso a semáforo. O investimento da empreitada é de cerca de 250 mil euros. No início do ano serão intervencionados os arruamentos da zona histórica de Muge, totalizando-se 4,7 quilómetros de estrada alcatroada.