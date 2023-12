Coruche é Autarquia Familiarmente Responsável pelo 9º ano consecutivo

A Câmara de Coruche foi distinguida como Autarquia Familiarmente Responsável pelo Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis. A cerimónia decorreu em Coimbra no início de Dezembro. Esta é a 9ª vez consecutiva que o município recebe esta distinção e também renovou a Bandeira Verde. “Este é o reconhecimento do bom trabalho que o município de Coruche tem realizado em relação ao desenvolvimento de iniciativas promotoras de práticas de proximidade e de medidas sociais que favorecem a qualidade de vida das famílias. O município é reconhecido pelas práticas amigas das famílias e pela qualidade do trabalho integrado e transversal em todas as áreas de intervenção municipal”, afirma o presidente da autarquia, o socialista Francisco Oliveira.

O autarca mostrou-se satisfeito por mais um reconhecimento do Observatório que avalia as políticas dos municípios portugueses pensadas para as famílias; presta reconhecimento anual às câmaras municipais que investem em políticas de apoio às famílias e que desenvolvem boas práticas de conciliação da vida familiar e laboral.

A distinção é atribuída aos municípios com base numa avaliação de 12 áreas sociais nomeadamente o apoio prestado à maternidade e paternidade; apoio às famílias com necessidades especiais; medidas de conciliação entre trabalho e família; serviços básicos; educação; habitação; transportes: saúde; cultura; desporto e participação social. O Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado em 2008 com o objectivo de dar visibilidade às autarquias que se destaquem por práticas amigas das famílias. Este ano o título “Autarquia+Familiarmente Responsável” foi atribuído a 108 municípios que se destacaram pelas políticas amigas das famílias, em particular com três ou mais filhos.