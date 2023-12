Em Almeirim aprendeu-se que a arte de podar também é uma ciência

Podar é uma arte e uma ciência que, quando bem realizada, permite manter a saúde e o vigor da planta/árvore. Foi para ensinar a técnica que a associação Descularte- Projectos para a comunidade – organizou uma oficina de poda numa vinha situada na aldeia da Tapada, em Almeirim, onde as palavras de ordem foram aprendizagem, convívio e boa disposição. José Estevão, campeão nacional de poda em 2019, e Hugo Mendes, técnico agrícola, foram os principais dinamizadores do workshop, mostrando sempre disponibilidade para satisfazer as curiosidades e dúvidas das cerca de duas dezenas de participantes.

Uma das presenças mais ilustres foi a do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, que confessou a O MIRANTE que a poda é uma actividade que apareceu na sua vida quando ainda era criança, numa altura, recorda em jeito de brincadeira, em que as tesouras de podar não eram tão evoluídas.

Nuno Figueiredo, 18 anos, natural da Moçarria, foi um dos participantes mais novos a participar na oficina que se realizou na manhã de 2 de Dezembro. Depois de observar de forma atenta as explicações que foram dadas, Nuno Figueiredo explicou a O MIRANTE as razões para ter as mãos demasiado calejadas para alguém da sua idade. “São as marcas visíveis do trabalho de campo que gosto muito de fazer”, afirma, com convicção. Ao nosso jornal conta que costuma participar sazonalmente em campanhas para conseguir juntar algum dinheiro e ter mais estabilidade na altura que for para decidir o que quer para o seu futuro. Nuno Figueiredo começou a trabalhar aos 14 anos na apanha da pêra e logo na primeira experiência percebeu o verdadeiro significado do que implica trabalhar no campo. “É muito duro e deixa marcas no corpo. Mas não me preocupo com esse aspecto. Gosto de pensar que o saber não ocupa lugar e que, quanto mais aprender agora, mais ferramentas tenho para enfrentar o futuro” vinca.

Valorizar as tradições

A associação Descularte- Projectos para a comunidade, sediada em Almeirim, tem por missão o incremento, desenvolvimento, valorização e promoção de iniciativas de âmbito desportivo, cultural, artístico e de valorização das tradições, dos produtos locais, regionais tradicionais. A Descularte tem também um papel importante em projectos de valorização social e comunitária, assumindo também responsabilidades em projectos de intervenção na redução das desigualdades e do incremento de saberes na comunidade.