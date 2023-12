Novidades em dia de aniversário da elevação do Cartaxo a concelho

Presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, fez algumas revelações durante cerimónia do 208º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho, assinalado a 10 de Dezembro, no salão nobre do edifício-sede do município.

O 208º aniversário da elevação do Cartaxo a concelho foi assinalado domingo, 10 de Dezembro, com uma sessão solene no salão nobre do edifício-sede do município. O presidente da câmara, João Heitor, revelou no seu discurso que o município está a trabalhar activamente para conseguir entregar um apoio financeiro a todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho (IPSS). Na sessão homenageou-se os trabalhadores do município com 25 anos de serviço e entregou-se medalhas e diplomas de mérito municipal a O Tejo - Centro de Dia e ATL de Valada e à empresa De Heus - Nutrição Animal. A distinção baseou-se em valores como dedicação, trabalho, resiliência e solidariedade.

João Heitor referiu que se tratou também de um dia de reflexão sobre o que há a melhorar e enalteceu a entrega e dedicação dos trabalhadores do município à causa pública. Concluiu dizendo que foram realizadas obras importantes no concelho, sendo exemplos a requalificação da Escola Secundária do Cartaxo, Rua Serpa Pinto e Largo de São João Baptista, e que estão estruturadas e planeadas “uma série de intervenções em equipamentos municipais e espaço público que irão iniciar em 2024”.

O presidente acrescentou que se investiu em veículos e equipamento e que a câmara vai continuar a investir para garantir a melhor e mais atempada intervenção no espaço público no que diz respeito a obras, higiene e espaços verdes. Recentemente a câmara municipal entregou novos equipamentos de protecção individual ao corpo de bombeiros que, fruto de um protocolo, terão uma nova ambulância de socorro. Assumiram-se competências na área da Saúde e a Unidade de Saúde Familiar (USF) Cartaxo Terra Viva já é USF Modelo B. O presidente da autarquia referiu ainda que tem sido realizado um investimento na área da Educação, nomeadamente com a criação de bolsas de estudo de ensino superior. Por fim, fez referência ao caminho que se tem trilhado no Valleypark e no Casal Branco para “atrair empresas e facilitar a sua fixação”.