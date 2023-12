Uma exposição em Santarém para quem gosta de animais

Rogério Bernardino, 53 anos, natural de Santarém, é presidente da Amiaves “Amigos das Aves”, de Vale de Figueira, que nasceu da vontade de um grupo de amigos. A associação marcou presença na AVISAN- Exposição de aves, animais de companhia, equipamentos e acessórios - que decorreu no CNEMA e teve a presença de cerca de 20 mil visitantes. A associação conta com um núcleo de cerca de 130 sócios e integra a Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva. “Infelizmente, os sócios pagantes resumem-se a 20 ou 30”, lamenta o dirigente a O MIRANTE, acrescentando que ultrapassar as dificuldades financeiras, nomeamende pela incapacidade de gerar receita, tem sido o principal desafio.

Com uma sede cedida pela Câmara Municipal de Santarém, em Vale de Figueira, a associação realiza algumas actividades, embora o dirigente admita que, com um espaço maior, seria possível levar a cabo iniciativas de maior envergadura. A associação sem fins lucrativos tem como finalidades fomentar a criação e o gosto pelas aves ornamentais, exóticas e de capoeira. O presidente sublinha que para entregar uma ave a um interessado é necessário declarar ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Neste sector não são tão evidentes os maus-tratos a animais, mas Rogério Bernardino salienta que ainda há quem não assegure as correctas condições da gaiola e não controle a temperatura do local onde as aves se encontram, colocando em causa a sua sobrevivência.

José Costa, 56 anos, é sócio da associação há uma dezena de anos e diz que é cada vez mais difícil encontrar interessados em comprar este tipo de animais. O responsável pelos periquitos-australianos indica que a actual situação económica e as leis exigentes criam dificuldades em captar compradores.

Um evento nacional

Pedro Guerra, coordenador da AVISAN, revela que exposição tem um objectivo didáctico, o de dar a conhecer as várias espécies, como se realiza o processo de criação e de preservação. No certame estiveram animais de pequeno e grande porte, répteis, cães, gatos e outros animais de companhia. Sobre o número de expositores presentes na edição de 2023, que se realizou entre os dias 1 e 3 de Dezembro, Pedro Guerra fez um balanço positivo. “O número de expositores directos foi de 77 enquanto o número de expositores indirectos (englobando criadores de galinhas, canários e pombos e pessoas em representação de marcas) situou-se nos 250”, afirma. O evento contou com a colaboração do ICNF e da Direcção-Geral de Veterinária.