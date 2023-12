Vêm aí alterações ao trânsito em várias ruas de Arcena

A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho viu ser aprovada em reunião de câmara a sua proposta de alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho, com foco na zona de Arcena. As alterações visam estabelecer novos regimes de circulação, estacionamento e prioridades em vários arruamentos da localidade: Rua João de Deus, Rua Marquesa Alorna, Rua Ferreira de Castro, Rua Gil Vicente, Rua Júlio Dinis, Rua Pedro Nunes, Rua Alexandre Herculano e Rua Miguel Torga.

As principais modificações incluem a proibição do trânsito em determinados sentidos e locais específicos, visando melhorar a segurança e fluidez do tráfego na área. Destacam-se as proibições nos seguintes locais: Sentido Norte-Sul: Rua Júlio Dinis, Rua Alexandre Herculano, entre a Rua Miguel Torga e a Rua Pedro Nunes. No sentido Sul-Norte: Rua Pedro Nunes, entre o nº 7 e a Rua Miguel Torga. No sentido Nascente-Poente: Rua Gil Vicente e rua Pedro Nunes, entre a Rua Alexandre Herculano e o nº 4. No sentido Poente-Nascente na Rua Marquesa Alorna, entre a Rua Ferreira de Castro e a Rua Júlio Dinis e na Rua Miguel Torga, entre a Rua Pedro Nunes e a Rua Ferreira de Castro.

Em contrapartida, a proposta permite o trânsito em ambos os sentidos em algumas vias selecionadas, incluindo Rua João de Deus, Rua Marquesa Alorna, Rua Alexandre Herculano, Rua Pedro Nunes e Rua Miguel Torga, em segmentos específicos.

Além disso, foram estabelecidas prioridades nos arruamentos, considerando alguns com preferência sobre outros. Destacam-se prioridades como a Rua Miguel Torga sobre a Rua Alexandre Herculano e Rua Pedro Nunes, e a Rua Ferreira Castro sobre a Rua Marquesa Alorna e Rua Gil Vicente.