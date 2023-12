partilhe no Facebook

Casal desalojado no Biscainho após incêndio

Um incêndio numa habitação deixou desalojado um casal na Rua do Comércio, no Biscainho, no município de Coruche.

O fogo começou numa lareira mas alastrou a toda a casa que ficou inabitável.

O acidente ocorreu na terça-feira, dia 19 de Dezembro. O alerta foi dado por volta das 20h34. O casal foi realojado.