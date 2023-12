Quase dois milhões do PRR para obras em instalações de saúde de Santarém

Câmara de Santarém vai proceder à requalificação de onze unidades de saúde do concelho, a maior parte delas situadas em freguesias rurais. O dinheiro vem do Plano de Recuperação e Resiliência.

A Câmara de Santarém pretende investir quase 2 milhões de euros em unidades de saúde do concelho que recentemente passaram para a sua alçada, em resultado da assumpção de competências na área da Saúde que antes pertenciam à administração central. As intervenções vão incidir em onze instalações de saúde do concelho, num montante global de 1.743.000 euros, integralmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Sete desses imóveis pertencem a juntas de freguesia, pelo que foi necessário o executivo da Câmara de Santarém aprovar a realização de protocolos de cooperação com essas autarquias. A decisão foi tomada por unanimidade na última reunião do executivo.

Os postos médicos propriedade de juntas de freguesia que vão ser intervencionados e os montantes das obras previstas são os seguintes: Almoster (78 mil euros); Amiais de Baixo (355 mil euros); Casével (40 mil euros); Moçarria (170 mil euros); São Vicente do Paul (75 mil euros); Tremês (48 mil euros); e Várzea (27 mil euros).

As intervenções abrangidas por essa linha de financiamento do PRR destinam-se à melhoria das acessibilidades, condições de segurança e conforto para utentes e profissionais, beneficiação e adequação às prestações de cuidados e aos planos de contingência, à manutenção e conservação dos edifícios, bem como à valorização ambiental e promoção de eficiência energética.